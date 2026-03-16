Um homem procurado pela Justiça por crime de roubo foi localizado e preso no bairro Jardim Paraíso, em Jacareí.

A prisão ocorreu na quinta-feira (12), durante o patrulhamento da Operação Impacto Divisas, por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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