17 de março de 2026
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IMPACTO DIVISAS

Procurado por roubo é preso em operação da PM em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso no Jardim Paraíso, Jacareí
Homem foi preso no Jardim Paraíso, Jacareí

Um homem procurado pela Justiça por crime de roubo foi localizado e preso no bairro Jardim Paraíso, em Jacareí.

A prisão ocorreu na quinta-feira (12), durante o patrulhamento da Operação Impacto Divisas, por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe abordou o suspeito e, em pesquisa aos antecedentes criminais via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou que havia mandado de prisão em aberto por crime de roubo em seu desfavor, com base no artigo 157 do Código Penal, além de registro de prisão civil.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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