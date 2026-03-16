Dois homens foram presos durante ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (12), após denúncia, e resultou na apreensão de 1416,58 kg de entorpecentes.

Durante patrulhamento, policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam a informação sobre a prática de tráfico de drogas na Vila Zezé. Em diligência ao local, encontraram os dois suspeitos portando drogas. Um deles resistiu à prisão.

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