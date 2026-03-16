Um veículo pegou fogo no final da manhã desta segunda-feira (16) na Via Oeste, em São José dos Campos. O incêndio aconteceu na altura dos fundos do condomínio Colinas, uma das regiões mais movimentadas da cidade.
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Imagens recebidas pela reportagem mostram um Nissan Kicks com a parte dianteira completamente tomada pelas chamas. O fogo se concentrou principalmente na região do motor, deixando a frente do veículo bastante danificada.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o local para controlar o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda não foram informadas.
O caso chamou a atenção de motoristas que passavam pela via no momento do ocorrido.