O roubo a uma base operacional e escritório da concessionária RioSP na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, envolveu seis criminosos que invadiram o local armados, ameaçando e agredindo funcionários. Eles roubaram veículos e pertences de cinco vítimas.

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O crime aconteceu na madrugada de domingo (15), na altura do km 78 da Via Dutra, em Roseira, na pista sentido Rio de Janeiro.