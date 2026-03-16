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DENUNCIADO

Devedor de pensão procurado pela Justiça é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMESP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos, após denúncia.

A prisão ocorreu no domingo (15), por volta das 19h, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em posse de informações sobre o suspeito, se deslocaram a endereço informado na Estrada Pedro Moacir de Almeida, no bairro Vargem Grande.

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No local, encontraram e abordaram o homem confirmando a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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