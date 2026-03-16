Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos, após denúncia.
A prisão ocorreu no domingo (15), por volta das 19h, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em posse de informações sobre o suspeito, se deslocaram a endereço informado na Estrada Pedro Moacir de Almeida, no bairro Vargem Grande.
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No local, encontraram e abordaram o homem confirmando a existência de mandado de prisão em seu desfavor.
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.