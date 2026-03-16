Uma discussão entre vendedores ambulantes e frequentadores de um quiosque na Praia do Tenório, em Ubatuba, terminou em registro de boletim de ocorrência por suspeita de injúria racial na tarde deste domingo (15).

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De acordo com informações da Polícia Civil, guardas municipais que realizavam patrulhamento na região foram acionados após uma testemunha informar que uma discussão generalizada havia começado no local envolvendo familiares de frequentadores do quiosque e ambulantes que trabalhavam na praia.