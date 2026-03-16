Uma ação do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na prisão de um homem e na apreensão de 1.738 porções de entorpecentes na noite do último sábado (14), no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.

A equipe realizava patrulhamento pela rua José Pereira Filho, ponto conhecido por tráfico de drogas, por volta das 21h, quando avistou um suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem deu o sinal de alerta gritando “ó o aaaar”, permitindo que uma segunda pessoa fugisse para uma área de mata próxima.

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