17 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM prende olheiro do tráfico e apreende 1,7 mil porções de drogas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas no bairro Alto da Ponte em São José dos Campos
Drogas apreendidas no bairro Alto da Ponte em São José dos Campos

Uma ação do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na prisão de um homem e na apreensão de 1.738 porções de entorpecentes na noite do último sábado (14), no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.

A equipe realizava patrulhamento pela rua José Pereira Filho, ponto conhecido por tráfico de drogas, por volta das 21h, quando avistou um suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem deu o sinal de alerta gritando “ó o aaaar”, permitindo que uma segunda pessoa fugisse para uma área de mata próxima.

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Durante a abordagem e revista pessoal, embora nada de ilícito tenha sido encontrado, ele admitiu que atuava como “olheiro” do tráfico e revelou que receberia R$ 80 para monitorar a movimentação policial entre as 19h e 01h, mas alegou não conhecer o comparsa que fugiu.

Após buscas na vegetação onde o fugitivo se escondeu, os policiais localizaram duas sacolas com drogas. Ao todo, foram apreendidas:

  • 725 porções de cocaína (0,805 kg)
  • 534 porções de maconha (0,875 kg)
  • 478 porções de crack (0,250 kg)
  • um frasco de lança-perfume

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

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