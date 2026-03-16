Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de domingo (15), no bairro Caçapava Velha, em Caçapava, após tentar fugir de uma abordagem de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). O patrulhamento na região estava intensificado devido a um homicídio ocorrido na última sexta-feira (13).

O jovem conduzia uma motocicleta vermelha com um passageiro de 19 anos. Ele desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma perseguição pelas ruas do bairro, até que perdeu o controle do veículo vindo a cair com o garupa.

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