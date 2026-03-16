A Receita Federal divulgou, na manhã desta segunda-feira (16), os prazos para entrega de declarações e restituição do Imposto de Renda 2026.

Também foi confirmado que a isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais não será aplicada este ano por se tratar do ano-base de 2025.

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Calendário e Prazos