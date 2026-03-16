Lagoinha inaugura no dia 24 de março, na sede da Prefeitura, uma unidade do Banco do Povo. A iniciativa busca impulsionar o empreendedorismo local com oferta de crédito a baixas taxas de juros para microempreendedores e produtores rurais.

Além de expandir as operações já existentes, a operação do Banco do Povo vai viabilizar novos projetos de negócio.

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A unidade