Lagoinha inaugura no dia 24 de março, na sede da Prefeitura, uma unidade do Banco do Povo. A iniciativa busca impulsionar o empreendedorismo local com oferta de crédito a baixas taxas de juros para microempreendedores e produtores rurais.
Além de expandir as operações já existentes, a operação do Banco do Povo vai viabilizar novos projetos de negócio.
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A unidade
Com o objetivo de fortalecer a economia municipal e oferecer apoio a quem deseja empreender, a Prefeitura Municipal de Lagoinha anunciou a inauguração da unidade do Banco do Povo Paulista na cidade. O local vai funcionar como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento local, oferecendo linhas de crédito facilitadas com taxas de juros competitivas.
O público-alvo contempla os empreendedores formais (MEI e empresas), empreendedores informais e produtores rurais.
Inauguração
A Prefeitura convida a população a participar da inauguração oficial no dia 24 de março de 2026, às 9h, na rua Amador Alves de Oliveira, nº 388, no bairro Bela Vista (Sede da Prefeitura).
Para mais informações e contato: (12) 3647-1201 | lagoinha@bancodopovo.sp.gov.br