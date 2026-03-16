16 de março de 2026
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IMPACTO LETALIDADE

Homem armado é preso em flagrante por tráfico em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões do 23º BPM-I em Cruzeiro
Apreensões do 23º BPM-I em Cruzeiro

Um homem armado foi preso por tráfico de entorpecentes em Cruzeiro.

A ação ocorreu durante o patrulhamento da Operação Impacto Letalidade por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de armas e drogas.

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A equipe, em passagem pelo bairro São José, avistou o suspeito e, em abordagem, localizou com ele um revólver calibre .32, municiado com 6 munições intactas e porções de drogas sendo:

  • 598 gramas de maconha;
  • 141 eppendorfs com cocaína;
  • 103 porções de dry;
  • 39 pedras de crack;

Além da arma e das drogas, o homem portava R$ 114 em espécie e uma balança digital. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Cruzeiro, ficando à disposição da justiça.

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