Um homem armado foi preso por tráfico de entorpecentes em Cruzeiro.

A ação ocorreu durante o patrulhamento da Operação Impacto Letalidade por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de armas e drogas.

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