Um homem armado foi preso por tráfico de entorpecentes em Cruzeiro.
A ação ocorreu durante o patrulhamento da Operação Impacto Letalidade por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de armas e drogas.
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A equipe, em passagem pelo bairro São José, avistou o suspeito e, em abordagem, localizou com ele um revólver calibre .32, municiado com 6 munições intactas e porções de drogas sendo:
- 598 gramas de maconha;
- 141 eppendorfs com cocaína;
- 103 porções de dry;
- 39 pedras de crack;
Além da arma e das drogas, o homem portava R$ 114 em espécie e uma balança digital. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Cruzeiro, ficando à disposição da justiça.