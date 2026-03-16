Um homem armado foi preso em um táxi em Guaratinguetá. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (13), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim Esperança.

A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir numa situação em que um homem portava uma arma de fogo em um táxi. De posse das informações de características, os policiais abordaram o veículo.

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