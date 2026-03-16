16 de março de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem armado é preso em táxi em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma e munições apreendidas em Guaratinguetá
Arma e munições apreendidas em Guaratinguetá

Um homem armado foi preso em um táxi em Guaratinguetá. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (13), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim Esperança.

A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir numa situação em que um homem portava uma arma de fogo em um táxi. De posse das informações de características, os policiais abordaram o veículo.

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Em busca pessoal e veicular, foram localizadas uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida e 13 munições intactas de mesmo calibre.

O homem foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e aguarda à disposição da Justiça.

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