Uma briga em um condomínio terminou com uma mulher de 27 anos presa em flagrante na tarde de sexta-feira (13), em São José dos Campos, após uma confusão entre moradores de um residencial de apartamentos no Jardim Petrópolis, na região sul da cidade.
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Segundo o boletim de ocorrência, a situação começou depois que uma moradora de 37 anos teria confundido o andar e tentado abrir, por engano, o apartamento da suspeita.
De acordo com o registro policial, minutos depois a suspeita foi até o apartamento da vizinha, exaltada, dizendo que havia se assustado com a tentativa de entrada e que o celular dela teria caído e quebrado.
Ainda conforme o boletim, ela passou a exigir o pagamento do aparelho e, diante da recusa, teria agredido a moradora, a filha dela, de 21 anos, e o genro, de 20 anos, além de desferir chutes contra a porta do imóvel, causando danos.
A ocorrência foi registrada na rua Elio Del Chiaro, em área comum de um condomínio residencial. Segundo os policiais militares, quando a equipe tentou conversar com a suspeita, ela se recusou a informar o nome completo e também teria resistido à prisão, o que levou ao uso de força física e algemas para contê-la.
O boletim aponta ainda que tanto um policial quanto a mulher detida ficaram com pequenas escoriações durante a contenção. As três vítimas, por sua vez, relataram à polícia que sofreram agressões e manifestaram desejo de representar criminalmente contra a autora.
Confusão
No histórico do caso, a Polícia Civil registrou que a confusão inicial ocorreu porque a moradora de 37 anos teria errado o andar do prédio e tentado abrir a porta do apartamento da suspeita. Ela percebeu o engano logo em seguida, após alguém gritar de dentro do imóvel, e voltou para a própria unidade.
Mais tarde, segundo a versão das vítimas levada à delegacia, a vizinha foi até o apartamento delas, iniciou uma discussão e passou para as agressões. Já a mulher presa negou ter atacado os vizinhos ou resistido à prisão e afirmou, em sua versão, que foi agredida pelas vítimas e pelos policiais.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e enquadrou a conduta, em tese, nos crimes de lesão corporal, dano e resistência. Também foram requisitados exames de corpo de delito para os envolvidos e perícia no apartamento atingido.
Apesar do flagrante, a suspeita não permaneceu presa. O boletim informa que a fiança arbitrada foi recolhida e, por isso, ela foi colocada em liberdade para responder ao caso fora da cadeia.