Uma briga em um condomínio terminou com uma mulher de 27 anos presa em flagrante na tarde de sexta-feira (13), em São José dos Campos, após uma confusão entre moradores de um residencial de apartamentos no Jardim Petrópolis, na região sul da cidade.

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Segundo o boletim de ocorrência, a situação começou depois que uma moradora de 37 anos teria confundido o andar e tentado abrir, por engano, o apartamento da suspeita.