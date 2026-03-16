Mradores do bairro Espírito Santo e região, em Paraibuna, com necessidade de regularização e transferência de títulos eleitorais, terão a oportunidade de solução no próximo sábado (28).
Visando o preparo para as eleições de 2026, o Cartório Eleitoral da 84ª Zona Eleitoral de Paraibuna realizará uma ação itinerante da Justiça Eleitoral, permitindo que moradores atualizem os dados sem a necessidade de deslocamento até o centro da cidade.
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Documentos Necessários
Para ser atendido, o cidadão deve apresentar:
- Documento oficial com foto (RG, CNH, etc.);
- Comprovante de residência (emitido nos últimos 3 meses);
- Comprovante de quitação militar (obrigatório para homens que completam 19 anos em 2026).
Local de atendimento e votação
A ação acontecerá no Posto de Saúde do Espírito Santo, no dia 28 de março de 2026, das 10h às 14h.
A Justiça Eleitoral reforça que a EMEIF/E.E. Prof. Geraldo Martins dos Santos será o local de votação oficial para os eleitores da região. Estar com o título regularizado é fundamental para garantir a participação no processo democrático deste ano.
Mais Informações
Em caso de dúvidas, os eleitores podem entrar em contato com a 84ª Zona Eleitoral de Paraibuna através do telefone ou WhatsApp: (12) 3974-3760.