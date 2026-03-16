Mradores do bairro Espírito Santo e região, em Paraibuna, com necessidade de regularização e transferência de títulos eleitorais, terão a oportunidade de solução no próximo sábado (28).

Visando o preparo para as eleições de 2026, o Cartório Eleitoral da 84ª Zona Eleitoral de Paraibuna realizará uma ação itinerante da Justiça Eleitoral, permitindo que moradores atualizem os dados sem a necessidade de deslocamento até o centro da cidade.

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