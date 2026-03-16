Uma briga no Parque Meia Lua, em Jacareí, terminou com a morte de um jovem de 21 anos na tarde de domingo (15), em praça do bairro. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tentou intervir em uma discussão e acabou baleada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, o crime aconteceu por volta de 17h58, na Praça Parque Meia Lua, na rua Antônio Martins García, no bairro Parque Meia Lua. A vítima foi identificada como Davi Gabriel dos Santos Silva, de 21 anos.