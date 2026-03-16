Uma briga no Parque Meia Lua, em Jacareí, terminou com a morte de um jovem de 21 anos na tarde de domingo (15), em praça do bairro. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tentou intervir em uma discussão e acabou baleada.
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De acordo com o registro policial, o crime aconteceu por volta de 17h58, na Praça Parque Meia Lua, na rua Antônio Martins García, no bairro Parque Meia Lua. A vítima foi identificada como Davi Gabriel dos Santos Silva, de 21 anos.
Segundo o relato feito à Polícia Civil pelo irmão da vítima, com base em informações repassadas por familiares e populares, Davi estava em uma adega com um amigo, quando houve uma discussão envolvendo esse amigo e um terceiro homem ainda não identificado.
Ainda conforme o boletim, quando os envolvidos já estavam em frente à praça do bairro, o jovem teria tentado apartar a confusão. Nesse momento, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a vítima.
O irmão informou à polícia que não presenciou os fatos e soube do crime enquanto participava de um culto religioso. Ele contou ainda que chegou ao local cerca de 40 minutos a uma hora depois do ocorrido. A família afirmou desconhecer a identidade do autor e disse que, até onde se sabe, Davi não tinha desavenças ou inimigos.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Jacareí como homicídio consumado com autoria desconhecida. O delegado de plantão esteve no local com equipe da Polícia Civil, enquanto policiais militares preservavam a cena do crime para o trabalho pericial.
O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou a perícia no local. Depois da liberação pelo perito, o corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico. A investigação será conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí.