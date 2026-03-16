A Prefeitura Municipal de Arapeí oficializou o início do serviço de coleta seletiva em todo o município a partir desta segunda-feira (16). A iniciativa, realizada em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, passará a ocorrer semanalmente, sempre às segundas-feiras.

O novo cronograma traz uma mudança importante para os moradores, pois nos dias destinados à coleta seletiva, não haverá o recolhimento do lixo comum. Por isso, a administração municipal reforça a necessidade de que a população realize a separação adequada dos materiais recicláveis em suas residências.

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Como separar