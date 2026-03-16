A Prefeitura Municipal de Arapeí oficializou o início do serviço de coleta seletiva em todo o município a partir desta segunda-feira (16). A iniciativa, realizada em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, passará a ocorrer semanalmente, sempre às segundas-feiras.
O novo cronograma traz uma mudança importante para os moradores, pois nos dias destinados à coleta seletiva, não haverá o recolhimento do lixo comum. Por isso, a administração municipal reforça a necessidade de que a população realize a separação adequada dos materiais recicláveis em suas residências.
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Como separar
Para que o processo de reciclagem seja eficiente, os materiais devem ser entregues limpos e secos. Podem ser reciclados papéis, metais, plástico e vidro.
Além disso, há uma atenção especial para o descarte de óleo de cozinha. A orientação é que o resíduo nunca seja jogado no ralo. O cidadão deve guardá-lo em uma garrafa PET bem fechada e entregá-lo em um ponto de coleta específico, evitando a contaminação de milhares de litros de água.
Benefícios
A ação visa transformar Arapeí em uma cidade mais sustentável e limpa. A coleta seletiva ajuda a reduzir a poluição de solos, rios e nascentes, a diminuir o volume de lixo enviado para aterros sanitários, a economizar recursos naturais e oferecer frente de trabalho a profissionais de reciclagem.