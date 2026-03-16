16 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

URGENTE: Motociclista morre após colidir contra ônibus em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Um motociclista de 47 anos morreu após colidir frontalmente contra um ônibus na cidade de Guaratinguetá, na manhã desta segunda-feira (16). O caso aconteceu na estrada Tancredo Neves, por volta das 6h40.

O Samu informou que foi empenhada a USA (Unidade de Suporte Avançado) para realizar o atendimento da ocorrência.

No local, os socorristas encontraram o motociclista já em óbito, vítima de colisão frontal entre a moto e o ônibus. A cena foi preservada e o caso seguiu com a polícia científica.

A causa do acidente será investigada.

