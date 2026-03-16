A RioSP realiza nesta segunda-feira (16) uma série de serviços de manutenção e conservação em trechos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no estado de São Paulo. As frentes de trabalho realizam serviços de capina e varrição para garantir a segurança e a limpeza da rodovia.

Os trabalhos ocorrem ao longo de todo o dia, entre 7h30 e 18h, com intervenções diretas na pista expressa.

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