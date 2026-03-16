A RioSP realiza nesta segunda-feira (16) uma série de serviços de manutenção e conservação em trechos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no estado de São Paulo. As frentes de trabalho realizam serviços de capina e varrição para garantir a segurança e a limpeza da rodovia.
Os trabalhos ocorrem ao longo de todo o dia, entre 7h30 e 18h, com intervenções diretas na pista expressa.
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Motoristas que trafegam pelo sentido Sul (São Paulo) encontrarão equipes de capina atuando na faixa 1 entre os km 35 e 40 e também entre os km 23 e 27.
Já no sentido Norte, os serviços de varrição e conservação acontecem do km 157 ao 154 (faixa 1), do km 224 ao 218 (faixa 3) e do km 218 ao 215 no acostamento.