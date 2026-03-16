A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga, em uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, confirmou a chegada do projeto Cidadania Itinerante ao município. A ação acontecerá nos dias 24 e 25 de abril de 2026, na Praça Oswaldo Cruz, região central da cidade.
O objetivo principal da unidade móvel é descentralizar o atendimento público, facilitando o acesso da população a serviços essenciais e orientações jurídicas e sociais de forma totalmente gratuita.
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Programação
O atendimento será dividido em dois períodos para abranger o maior número possível de moradores. Os primeiros atendimentos acontecem na sexta-feira (24) das 9h ás 17h e posteriormente, no sábado (25), das 9h às 15h.
Serviços à Comunidade
Embora a lista completa de serviços dependa da demanda local, o projeto Cidadania Itinerante costuma oferecer emissão de segundas vias de documentos (como certidões de nascimento, casamento e óbito), atestados de antecedentes criminais, orientações via Procon, além de suporte para elaboração de currículos e atendimentos diversos da Secretaria de Justiça.
Essa é uma oportunidade de regularizar documentos e buscar orientações sem a necessidade de deslocamento para outras cidades da região.