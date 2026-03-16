A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga, em uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, confirmou a chegada do projeto Cidadania Itinerante ao município. A ação acontecerá nos dias 24 e 25 de abril de 2026, na Praça Oswaldo Cruz, região central da cidade.

O objetivo principal da unidade móvel é descentralizar o atendimento público, facilitando o acesso da população a serviços essenciais e orientações jurídicas e sociais de forma totalmente gratuita.

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