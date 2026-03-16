O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 306 vagas de emprego na manhã desta segunda-feira (16).
As áreas com maior número de oportunidades são telemarketing, construção civil e serviços gerais.
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Vagas
Entre as vagas em destaque estão as de operador de teleatendimento ativo, com 130 posições abertas, e as de auxiliar de limpeza, que somam 25 postos de trabalho. O setor de manutenção externa também apresenta alta demanda, com 15 vagas para tratorista operador de roçadeira. Há ainda 25 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Candidatos com nível superior e técnico completo podem participar da seleção para as vagas de assistente social, gerente comercial e técnico de segurança do trabalho, que exigem formação específica e experiência comprovada.
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o aplicativo SINE FÁCIL ou o Portal Mais Emprego. Para o atendimento presencial na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, é obrigatório apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. O PAT reforça que não cobra taxas por encaminhamentos e não utiliza redes sociais para divulgar vagas.