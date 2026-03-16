O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 306 vagas de emprego na manhã desta segunda-feira (16).

As áreas com maior número de oportunidades são telemarketing, construção civil e serviços gerais.

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