A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para seis concursos públicos destinados a profissionais de nível superior. No total, são oferecidas 128 vagas para ingresso na carreira de oficial, abrangendo áreas de engenharia, saúde (médicos, dentistas e apoio), quadro técnico e capelães navais.
Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de abril pelo site oficial concursos.marinha.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 150. Durante o CFO (Curso de Formação de Oficiais), no Rio de Janeiro, o rendimento bruto inicial é de R$ 9.663,60.
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Distribuição das Vagas
As oportunidades estão divididas em:
- Médicos: 50 vagas
- Quadro Técnico (QT): 32 vagas
- Corpo de Engenheiros: 26 vagas
- Quadro de Apoio à Saúde: 12 vagas
- Quadro de Cirurgião-Dentista: 6 vagas
- Quadro de Capelães Navais: 2 vagas
Requisitos e Etapas
Para a maioria dos editais, os candidatos devem ser brasileiros natos e ter menos de 35 anos em 30 de junho de 2027.
Para o posto de Capelão, a idade exigida é entre 30 e 40 anos, além de requisitos eclesiásticos específicos.
O processo seletivo inclui:
- Prova Escrita e redação: Agendadas para o dia 24 de maio
- Inspeção de saúde
- Avaliação psicológica
- Prova de títulos.
- Teste de aptidão física com provas de natação e corrida com índices específicos por sexo e quadro.
Após a aprovação em todas as etapas, os classificados ingressam como guarda-marinha para um curso de formação de aproximadamente 9 meses. Ao concluírem o treinamento, são promovidos ao posto de primeiro-tenente.
Clique aqui para realizar a leitura do edital e inscrição.