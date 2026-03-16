16 de março de 2026
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OPORTUNIDADE

Marinha tem 128 vagas com salários de até R$ 9.663,60

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Marinha do Brasil
Marinha do Brasil tem 128 em quadros da área de saúde
Marinha do Brasil tem 128 em quadros da área de saúde

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para seis concursos públicos destinados a profissionais de nível superior. No total, são oferecidas 128 vagas para ingresso na carreira de oficial, abrangendo áreas de engenharia, saúde (médicos, dentistas e apoio), quadro técnico e capelães navais.

Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de abril pelo site oficial concursos.marinha.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 150. Durante o CFO (Curso de Formação de Oficiais), no Rio de Janeiro, o rendimento bruto inicial é de R$ 9.663,60.

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Distribuição das Vagas

As oportunidades estão divididas em:

  • Médicos: 50 vagas
  • Quadro Técnico (QT): 32 vagas
  • Corpo de Engenheiros: 26 vagas
  • Quadro de Apoio à Saúde: 12 vagas
  • Quadro de Cirurgião-Dentista: 6 vagas
  • Quadro de Capelães Navais: 2 vagas

Requisitos e Etapas

Para a maioria dos editais, os candidatos devem ser brasileiros natos e ter menos de 35 anos em 30 de junho de 2027.

Para o posto de Capelão, a idade exigida é entre 30 e 40 anos, além de requisitos eclesiásticos específicos.

O processo seletivo inclui:

  • Prova Escrita e redação: Agendadas para o dia 24 de maio
  • Inspeção de saúde
  • Avaliação psicológica
  • Prova de títulos.
  • Teste de aptidão física com provas de natação e corrida com índices específicos por sexo e quadro.

Após a aprovação em todas as etapas, os classificados ingressam como guarda-marinha para um curso de formação de aproximadamente 9 meses. Ao concluírem o treinamento, são promovidos ao posto de primeiro-tenente.

Clique aqui para realizar a leitura do edital e inscrição.

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