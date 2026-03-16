A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para seis concursos públicos destinados a profissionais de nível superior. No total, são oferecidas 128 vagas para ingresso na carreira de oficial, abrangendo áreas de engenharia, saúde (médicos, dentistas e apoio), quadro técnico e capelães navais.

Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de abril pelo site oficial concursos.marinha.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 150. Durante o CFO (Curso de Formação de Oficiais), no Rio de Janeiro, o rendimento bruto inicial é de R$ 9.663,60.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Distribuição das Vagas