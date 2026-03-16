A Prefeitura de São José dos Campos abre, nesta segunda-feira (16), a Semana da Água 2026. O evento celebra as duas décadas do PRN (Programa de Revitalização de Nascentes), que já recuperou e preserva 38 nascentes em áreas urbanas da cidade.

A programação inclui educação ambiental, plantio de mudas e mobilização comunitária em diversas regiões, culminando nas celebrações do Dia Mundial da Água (22).

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