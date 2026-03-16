16 de março de 2026
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ATIVIDADES GRATUITAS

SJC comemora 20 anos do programa de nascentes na Semana da Água

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJ
Alunos participam da soltura de peixes no lago do Jardim Santa Julia em edição anterior da Semana da Água
Alunos participam da soltura de peixes no lago do Jardim Santa Julia em edição anterior da Semana da Água

A Prefeitura de São José dos Campos abre, nesta segunda-feira (16), a Semana da Água 2026. O evento celebra as duas décadas do PRN (Programa de Revitalização de Nascentes), que já recuperou e preserva 38 nascentes em áreas urbanas da cidade.

A programação inclui educação ambiental, plantio de mudas e mobilização comunitária em diversas regiões, culminando nas celebrações do Dia Mundial da Água (22).

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Destaques 

As atividades começam com imersões para alunos da rede municipal no Parque da Cidade. No dia 22, o bairro Chácaras Pousada do Vale recebe uma caminhada seguida de plantio em uma nascente da região. No dia 24, a ação de recuperação ambiental continua às margens do lago do bairro.

Confira o cronograma:

  • 16 e 17/03 (08h): Imersão do Programa Revitalização de Nascentes no Cefe (Parque da Cidade).
  • 22/03 (08h30): Caminhada e plantio de espécies nativas (Capela São Francisco de Assis, Pousada do Vale).
  • 24/03 (09h): Plantio de mudas às margens do lago (Chácaras Pousada do Vale).

As atividades são gratuitas e sem necessidade de inscrição.

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