A Prefeitura de São José dos Campos abre, nesta segunda-feira (16), a Semana da Água 2026. O evento celebra as duas décadas do PRN (Programa de Revitalização de Nascentes), que já recuperou e preserva 38 nascentes em áreas urbanas da cidade.
A programação inclui educação ambiental, plantio de mudas e mobilização comunitária em diversas regiões, culminando nas celebrações do Dia Mundial da Água (22).
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Destaques
As atividades começam com imersões para alunos da rede municipal no Parque da Cidade. No dia 22, o bairro Chácaras Pousada do Vale recebe uma caminhada seguida de plantio em uma nascente da região. No dia 24, a ação de recuperação ambiental continua às margens do lago do bairro.
Confira o cronograma:
- 16 e 17/03 (08h): Imersão do Programa Revitalização de Nascentes no Cefe (Parque da Cidade).
- 22/03 (08h30): Caminhada e plantio de espécies nativas (Capela São Francisco de Assis, Pousada do Vale).
- 24/03 (09h): Plantio de mudas às margens do lago (Chácaras Pousada do Vale).
As atividades são gratuitas e sem necessidade de inscrição.