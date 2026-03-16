A 98ª edição do Oscar, realizada na noite deste domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, consagrou "Uma Batalha Após a Outra" como o grande vencedor do ano. O longa dirigido por Paul Thomas Anderson levou seis estatuetas, incluindo as de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado.
Apesar de cinco indicações, o Brasil não venceu na premiação. O filme "O Agente Secreto" perdeu nas categorias de Melhor Filme, Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura), além de Melhor Diretor de Fotografia para Adolpho Veloso.
O troféu de Melhor Filme Internacional ficou com o norueguês "Valor Sentimental".
Destaques
O filme "Pecadores", que chegou à cerimônia com o recorde histórico de 16 indicações, garantiu quatro prêmios, com destaque para Michael B. Jordan, que venceu como Melhor Ator. Já Jessie Buckley conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em "Hamnet".
Lista de Vencedores das Principais Categorias:
- Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Direção: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Ator: Michael B. Jordan (Pecadores)
- Melhor Atriz: Jessie Buckley (Hamnet)
- Melhor Ator Coadjuvante: Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan (A Hora do Mal)
- Melhor Roteiro Original: Pecadores
- Melhor Roteiro Adaptado: Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Filme Internacional: Valor Sentimental (Noruega)
- Melhor Filme de Animação: Guerreiras do K-pop
- Melhor Elenco: Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Fotografia: Pecadores
- Melhores Efeitos Visuais: Avatar: Fogo e Cinzas
- Melhor Trilha Sonora: Pecadores
- Melhor Canção Original: "Golden" (Guerreiras do K-pop)
- Melhor Montagem: Uma Batalha Após a Outra
Destaques Técnicos
O terror "Frankenstein" foi o destaque nas categorias de arte, vencendo Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem e Melhor Design de Produção. Houve ainda um empate na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action entre "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva".