16 de março de 2026
CINEMA

Veja lista completa dos vencedores do Oscar 2026

Por Da redação | Los Angeles
| Tempo de leitura: 2 min
Martin Vorel/Wikimedia Commons
Oscar 2026
Oscar 2026

A 98ª edição do Oscar, realizada na noite deste domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, consagrou "Uma Batalha Após a Outra" como o grande vencedor do ano. O longa dirigido por Paul Thomas Anderson  levou seis estatuetas, incluindo as de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado.

Apesar de cinco indicações, o Brasil não venceu na premiação. O filme "O Agente Secreto" perdeu nas categorias de Melhor Filme, Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura), além de Melhor Diretor de Fotografia para Adolpho Veloso.

O troféu de Melhor Filme Internacional ficou com o norueguês "Valor Sentimental".

Destaques

O filme "Pecadores", que chegou à cerimônia com o recorde histórico de 16 indicações, garantiu quatro prêmios, com destaque para Michael B. Jordan, que venceu como Melhor Ator. Já Jessie Buckley conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em "Hamnet".

Lista de Vencedores das Principais Categorias:

  • Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra
  • Melhor Direção: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
  • Melhor Ator: Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Melhor Atriz: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Melhor Ator Coadjuvante: Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
  • Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan (A Hora do Mal)
  • Melhor Roteiro Original: Pecadores
  • Melhor Roteiro Adaptado: Uma Batalha Após a Outra
  • Melhor Filme Internacional: Valor Sentimental (Noruega)
  • Melhor Filme de Animação: Guerreiras do K-pop
  • Melhor Elenco: Uma Batalha Após a Outra
  • Melhor Fotografia: Pecadores 
  • Melhores Efeitos Visuais: Avatar: Fogo e Cinzas
  • Melhor Trilha Sonora: Pecadores
  • Melhor Canção Original: "Golden" (Guerreiras do K-pop)
  • Melhor Montagem: Uma Batalha Após a Outra

Destaques Técnicos

O terror "Frankenstein" foi o destaque nas categorias de arte, vencendo Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem e Melhor Design de Produção. Houve ainda um empate na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action entre "The Singers" e "Two People Exchanging Saliva".

