O tombamento de uma carreta interditou totalmente a rodovia Presidente Dutra em Jacareí. A ocorrência aconteceu por volta de 23h30 desse domingo (15), na pista sentido São Paulo, pelo km 173 da rodovia.

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No local, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Não há informações sobre feridos.