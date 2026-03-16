O tombamento de uma carreta interditou totalmente a rodovia Presidente Dutra em Jacareí. A ocorrência aconteceu por volta de 23h30 desse domingo (15), na pista sentido São Paulo, pelo km 173 da rodovia.
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No local, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Não há informações sobre feridos.
Por volta de 0h20 desta segunda-feira (16), uma faixa de rolamento havia sido liberada para trânsito. As equipes da concessionária RioSP estiveram no local para realizar o destombamento da carreta e a limpeza da pista.
Por ocasião do acidente, para quem seguia na direção de São Paulo, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez um desviou no acesso à rodovia Nicola Capucci (trevo da Fundação Casa), que liga a Dutra à Carvalho Pinto.