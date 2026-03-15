A ponte estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação, em São José dos Campos, passará por interdição total para serviços de manutenção e inspeção. A intervenção está prevista para começar às 6h de segunda-feira (16), e deve durar cerca de 10 dias.
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Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, os trabalhos fazem parte do planejamento previsto desde a construção da estrutura e serão realizados em duas etapas.
Na primeira fase, será feita a manutenção e conservação das estruturas de concreto da ponte. De acordo com a Prefeitura, esse serviço será executado dentro da garantia da obra pela construtora responsável, a Queiroz Galvão, sem custos para o município. Paralelamente, equipes da Prefeitura devem realizar limpeza e inspeção do sistema de drenagem da estrutura.
Em um segundo momento, uma empresa especializada será responsável por realizar a inspeção técnica dos cabos de sustentação dos dois viadutos que compõem o complexo.
Para permitir o início dos trabalhos, as duas alças do Arco da Inovação serão interditadas. A manutenção será realizada com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura e às limitações para uso de andaimes ou plataformas em toda a extensão da ponte.
Orientação
Para orientar os motoristas, faixas informativas e painéis de mensagens variáveis começaram a ser instalados em pontos estratégicos da região. Durante o período de intervenção, agentes de mobilidade devem atuar no local para auxiliar na organização do trânsito.
A previsão inicial é que os trabalhos sejam concluídos em até 10 dias, mas o prazo pode sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis ou necessidades técnicas identificadas durante a execução.
Rotas alternativas
Motoristas que descem a Avenida São João, no sentido Centro–Região Sul, devem utilizar a faixa à direita e acessar a rotatória localizada abaixo da estrutura para entrar na Avenida Jorge Zarur em direção à região sul.
Já os condutores que trafegam pela Avenida Jorge Zarur, vindos da região sul com destino ao Jardim Aquárius, devem permanecer à direita e utilizar a rotatória sob o arco para acessar a Avenida São João no sentido da Avenida Cassiano Ricardo.