A ponte estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação, em São José dos Campos, passará por interdição total para serviços de manutenção e inspeção. A intervenção está prevista para começar às 6h de segunda-feira (16), e deve durar cerca de 10 dias.

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Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, os trabalhos fazem parte do planejamento previsto desde a construção da estrutura e serão realizados em duas etapas.