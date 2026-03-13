Sertãozinho e São José se enfrentam na noite deste sábado (14), a partir das 19h15, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, pela abertura do grupo 3 na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
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Neste quadrangular, a Águia do Vale encara o Touro no primeiro jogo da chave que ainda tem Juventus e Ferroviária. Neste primeiro jogo, é importante somar pontos, já que, no quadrangular, são dois jogos para cada time e os dois primeiros de cada grupo vai às semifinais, onde irão brigar pelo tão sonhado acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista do ano que vem.
Desde que Jorge Castilho assumiu o comando do São José, o time sofreu apenas uma derrota, justamente contra o Sertãozinho. No sábado passado, na última rodada da primeira fase, perdeu por 2 a 1, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
E o adversário de logo mais, que viveu altos e baixos na primeira fase, está em seu ano de retorno à Série A-2. No ano passado, havia conquistado o acesso e o título da Série A-3.
Para o São José, somar ao menos um ponto logo mais é importante. Afinal de contas, terá dois jogos depois em casa, contra rivais fortes, e precisará de tranquilidade. Caso contrário, a pressão será grande.
Por sua vez, o Touro quer fazer valer o fator casa, buscando a vitória diante da torcida para ganhar fôlego no quadrangular. Nesta fase a novidade será a implantação do VAR em todos os jogos.
Ficha técnica
Sertãozinho
João Victor; Bruno, Marco, Vinicios e Helder Sá; Riquelme, Tenner e Prado; Lorran, Adiel e Jefinho. Técnico: Finazzi
São José
João Lucas; Matheus Rocha, Iran, Euller e Carlos Henrique; Luis Otávio, Thomaz Carvalho e Michel Paulista; Rikelmi e Rodrigo Carioca. Técnico: Jorge Castilho
Árbitro: a definir. Local: estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Data: sábado, 14 de março de 2026. Horário: 19h15. Transmissão: YouTube Ulisses TV, Youtube Metrópoles Esportes