Sertãozinho e São José se enfrentam na noite deste sábado (14), a partir das 19h15, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, pela abertura do grupo 3 na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

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Neste quadrangular, a Águia do Vale encara o Touro no primeiro jogo da chave que ainda tem Juventus e Ferroviária. Neste primeiro jogo, é importante somar pontos, já que, no quadrangular, são dois jogos para cada time e os dois primeiros de cada grupo vai às semifinais, onde irão brigar pelo tão sonhado acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista do ano que vem.