A Polícia Miitar deflagrou operação de segurança, na madrugada de sábado (14), na Praça da Bíblia, em Cruzeiro. O objetivo foi coibir pancadões e fluxos, que costumam ocorrer no local aos fins de semana. Os policias também visaram garantir tranquilidade para os moradores da região.

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A ação contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro, com apoio do COI (Centro de Operações Integradas), que auxiliou no monitoramento e na coordenação das equipes durante a operação.