16 de março de 2026
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OPERAÇÃO POLICIAL

PM faz operação contra pancadões e fluxos no Vale Histórico

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PM
Policiais e viaturas durante a operação em Cruzeiro
Policiais e viaturas durante a operação em Cruzeiro

A Polícia Miitar deflagrou operação de segurança, na madrugada de sábado (14), na Praça da Bíblia, em Cruzeiro. O objetivo foi coibir pancadões e fluxos, que costumam ocorrer no local aos fins de semana. Os policias também visaram garantir tranquilidade para os moradores da região.

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A ação contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro, com apoio do COI (Centro de Operações Integradas), que auxiliou no monitoramento e na coordenação das equipes durante a operação.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Cruzeiro, coronel Cláudio Yuri, as operações devem continuar sendo realizadas na cidade como forma de reforçar a fiscalização e manter a ordem pública.

Segundo ele, o objetivo é garantir segurança, sossego e mais qualidade de vida para a população, especialmente para moradores que vivem próximos aos locais onde ocorrem as aglomerações e perturbações durante os fins de semana.

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