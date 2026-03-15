O verão vai invadir o outono em 2026 com perspectiva de forte a intenso calor durante os primeiros dias da nova estação, que se inicia na próxima sexta-feira (20), às 11h45 no Hemisfério Sul, segundo previsão da MetSul Meteorologia.

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Os dados analisados pela MetSul apontam um período muito quente nesta semana, nos últimos dias do verão, que seria atenuado por chuva e temporais a partir do meio desta semana antes de uma nova escalada da temperatura no começo do outono.