16 de março de 2026
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PREVISÃO

Verão vai invadir o outono com forte calor na virada da estação

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Início do outono promete ser quente
Início do outono promete ser quente

O verão vai invadir o outono em 2026 com perspectiva de forte a intenso calor durante os primeiros dias da nova estação, que se inicia na próxima sexta-feira (20), às 11h45 no Hemisfério Sul, segundo previsão da MetSul Meteorologia.

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Os dados analisados pela MetSul apontam um período muito quente nesta semana, nos últimos dias do verão, que seria atenuado por chuva e temporais a partir do meio desta semana antes de uma nova escalada da temperatura no começo do outono.

Uma massa de ar muito quente neste momento começa a tomar conta de parte do Sul do Brasil. Será responsável neste domingo (15) por uma tarde quente.

Amanhã (16), a tendência é de intensificação do calor em dia que deve ser também quente.

*Com informações da MetSul Meteorologia

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