Um vazamento em tubulação de água da Sabesp inundou parte da Praça Santa Terezinha, na região central de Taubaté, neste domingo (15).
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O prefeito de Taubaté, Sergio Victor (Novo), disse em vídeo publicado nas redes sociais que o problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação da rede de abastecimento de água.
Equipes da Sabesp e da Prefeitura se mobilizaram para resolver o problema, realizando o reparo da tubulação.
“Domingo aqui na Praça Santa Terezinha. De madrugada estourou uma tubulação aqui da Sabesp. O pessoal da Sabesp já está aqui para corrigir. Vocês vão ver que sujou bastante a praça, mas já com todas as equipes de apoio combinados aqui para resolver o problema”, disse Sérgio.
Outro lado
A Sabesp informou que realiza manutenção emergencial em uma tubulação na Praça Santa Terezinha, na região central de Taubaté, neste domingo (15), após a identificação de um vazamento na rede de distribuição de água.
Equipes trabalham no local e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente ao longo da noite.
Pode haver intermitência no fornecimento de água nas regiões dos bairros Centro, Independência, Bonfim, Novo Horizonte, Chácaras Flórida, Jardim das Nações e Taubaté Village.
A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e permanece à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.
A Sabesp informou que equipe técnica foi enviada ao local assim que a ocorrência foi identificada para vistoriar a área e iniciar os trabalhos de contenção e reparo do vazamento.
A previsão é que o serviço seja concluído até o final da tarde deste domingo. Após a finalização dos trabalhos, o abastecimento de água deve ser retomado de forma gradual na região.