Um vazamento em tubulação de água da Sabesp inundou parte da Praça Santa Terezinha, na região central de Taubaté, neste domingo (15).

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O prefeito de Taubaté, Sergio Victor (Novo), disse em vídeo publicado nas redes sociais que o problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação da rede de abastecimento de água.