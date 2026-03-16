O Zoológico de São Paulo volta a abrigar cangurus-vermelhos (Osphranter rufus) após quase duas décadas sem a espécie. A chegada do grupo composto por um macho e três fêmeas vindos do Texas (EUA), integra as celebrações dos 68 anos do parque, na segunda-feira (16).
Os animais têm entre dois e três anos e já ocupam um recinto adaptado às características das savanas australianas. Eles atuarão como embaixadores em ações de educação ambiental, destacando as particularidades dos marsupiais, como o desenvolvimento dos filhotes no marsúpio (bolsa abdominal).
Eles são animais herbívoros e se destacam pelo porte físico, com machos que atingem 1,5 metro de altura e 92 quilos. Sua locomoção ocorre por saltos que podem chegar a 3 metros de altura e percorrer 8 metros de distância, utilizando a cauda musculosa para equilíbrio e apoio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para conhecer os animais na capital paulista, o ingresso varia entre R$ 89,99 e R$ 119,90. Consulte promoções no site oficial. O parque funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos finais de semana e feriados das 8h30 às 17h.
O Zoológico de São Paulo está localizado na Avenida Miguel Estéfano, 4241, na Água Funda.