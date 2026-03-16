O Zoológico de São Paulo volta a abrigar cangurus-vermelhos (Osphranter rufus) após quase duas décadas sem a espécie. A chegada do grupo composto por um macho e três fêmeas vindos do Texas (EUA), integra as celebrações dos 68 anos do parque, na segunda-feira (16).

Os animais têm entre dois e três anos e já ocupam um recinto adaptado às características das savanas australianas. Eles atuarão como embaixadores em ações de educação ambiental, destacando as particularidades dos marsupiais, como o desenvolvimento dos filhotes no marsúpio (bolsa abdominal).

Eles são animais herbívoros e se destacam pelo porte físico, com machos que atingem 1,5 metro de altura e 92 quilos. Sua locomoção ocorre por saltos que podem chegar a 3 metros de altura e percorrer 8 metros de distância, utilizando a cauda musculosa para equilíbrio e apoio.