O Governo de São Paulo reforça o alerta sobre o caráter silencioso e progressivo da violência contra a mulher, destacando que o abuso muitas vezes começa com comportamentos de controle antes de evoluir para agressões físicas. Identificar os primeiros sinais como falas desrespeitosas, ciúme excessivo e monitoramento da rotina, é fundamental para interromper o ciclo de subjugação.

Formas de violência

A violência psicológica é uma das formas mais frequentes e inclui humilhações, xingamentos e atitudes que abalam a autoestima, além do controle sobre amizades e roupas.

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