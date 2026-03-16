16 de março de 2026
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Violência contra a mulher: Sinais que não podem ser ignorados

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
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Divulgação/Agência SP
Violência psicólogica é uma das mais frequentes
Violência psicólogica é uma das mais frequentes

O Governo de São Paulo reforça o alerta sobre o caráter silencioso e progressivo da violência contra a mulher, destacando que o abuso muitas vezes começa com comportamentos de controle antes de evoluir para agressões físicas. Identificar os primeiros sinais como falas desrespeitosas, ciúme excessivo e monitoramento da rotina, é fundamental para interromper o ciclo de subjugação.

Formas de violência

A violência psicológica é uma das formas mais frequentes e inclui humilhações, xingamentos e atitudes que abalam a autoestima, além do controle sobre amizades e roupas.

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A legislação brasileira também tipifica a violência patrimonial, que ocorre quando há destruição de bens como celulares e carros; a violência moral, concretizada por insultos à honra; e o stalking, caracterizado pela perseguição insistente que gera medo constante.

Já a violência física, que abrange desde empurrões até lesões corporais graves, configura crime mesmo quando não deixa marcas visíveis.

Combate e denúncias

Para combater esses crimes, o Estado ampliou os canais de denúncia e de acolhimento. As vítimas podem registrar boletins de ocorrência pelo aplicativo SP Mulher Segura, pela Delegacia Eletrônica ou presencialmente em qualquer unidade policial.

Em situações de risco iminente, o acionamento deve ser feito pelo 190, onde a "Cabine Lilás" oferece atendimento especializado por policiais militares treinadas. Por meio do movimento SP Por Todas, o governo estadual ainda promove políticas de autonomia financeira e o monitoramento de agressores com tornozeleiras eletrônicas, visando garantir segurança integral à mulher.

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