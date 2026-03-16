A cidade de Caraguatatuba recebe o espetáculo "Frankenstein Circo" nos dias 27 e 28 de março. A programação conta com exibições gratuitas em comemoração aos 20 anos de existência da Cia de 2, grupo joseense que já soma mais de 600 apresentações e 40 prêmios em sua trajetória nacional.
Contemplada pelo edital ProAC 22/2024, a montagem será encenada no Teatro Mario Covas. A primeira sessão ocorre na sexta-feira (27), às 14h. A segunda acontece no sábado (28), às 20h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O espetáculo
Diferente das versões tradicionais, a adaptação mergulha na obra de Mary Shelley sob a ótica da palhaçaria, do teatro do absurdo e do freak show. Com estética steampunk e cenografia grandiosa, o espetáculo apresenta Victor Frankenstein como o dono de um circo obcecado em criar a maior atração da humanidade.
O elenco executa uma trilha sonora de rock’n’roll ao vivo, tocando instrumentos como bateria, guitarra, baixo e sanfona para ditar o ritmo da narrativa.
Sinopse
Na trama, Victor e seus ajudantes dão vida a uma criatura grotesca em um experimento que sai do controle. Enquanto o criador se tortura pela culpa, o "monstro" escapa, transformando a história em uma reflexão sobre preconceito e exclusão social.
O teatro fica na avenida Goiás, nº 187, Indaiá, Caraguatatuba.