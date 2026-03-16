A cidade de Caraguatatuba recebe o espetáculo "Frankenstein Circo" nos dias 27 e 28 de março. A programação conta com exibições gratuitas em comemoração aos 20 anos de existência da Cia de 2, grupo joseense que já soma mais de 600 apresentações e 40 prêmios em sua trajetória nacional.

Contemplada pelo edital ProAC 22/2024, a montagem será encenada no Teatro Mario Covas. A primeira sessão ocorre na sexta-feira (27), às 14h. A segunda acontece no sábado (28), às 20h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.

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O espetáculo