A Polícia Civil de São Paulo investiga uma rede envolvida na exploração de jogos online e com a lavagem de dinheiro no interior de São Paulo. Influenciadores digitais são suspeitos de usar os perfis em redes sociais para promover plataformas de cassinos virtuais não regulamentadas.

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Segundo as investigações, os suspeitos induziam seus seguidores ao erro ao exibir ganhos fictícios e ostentar dinheiro em espécie, captando novos apostadores para as plataformas por meio de links de afiliação. A estrutura apresentava clara divisão de tarefas, habitualidade e padronização de condutas ilícitas. São investigadas 12 pessoas com idades entre 20 e 32 anos.