A Polícia Civil de São Paulo investiga uma rede envolvida na exploração de jogos online e com a lavagem de dinheiro no interior de São Paulo. Influenciadores digitais são suspeitos de usar os perfis em redes sociais para promover plataformas de cassinos virtuais não regulamentadas.
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Segundo as investigações, os suspeitos induziam seus seguidores ao erro ao exibir ganhos fictícios e ostentar dinheiro em espécie, captando novos apostadores para as plataformas por meio de links de afiliação. A estrutura apresentava clara divisão de tarefas, habitualidade e padronização de condutas ilícitas. São investigadas 12 pessoas com idades entre 20 e 32 anos.
Na sexta-feira (13), agentes do Setor de Combate à Corrupção, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba cumpriram 20 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça nas cidades de Piracicaba, Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e Cordeirópolis. Ao todo, foram apreendidos seis carros, duas motos, joias, dinheiro em espécie e dispositivos eletrônicos que serão periciados.
“Nosso foco principal é combater o estelionato e a lavagem de dinheiro, protegendo a economia popular contra fraudes operadas por essas plataformas não regulamentadas. A investigação agora entra em uma fase crítica, avançando diretamente para o hub financeiro que sustenta a infraestrutura da organização criminosa, composto por uma rede de fintechs e facilitadoras de pagamento que atuam como a ponte entre os apostadores, os influenciadores e as plataformas de jogos ilegais”, explicou o delegado da Deic de Piracicaba, Ivan Luis Constâncio.
A operação Tiger 3 mobilizou policiais civis de todo o Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), com apoio das Delegacias Seccionais de Americana, Limeira, Piracicaba e Rio Claro.
Nas fases anteriores da operação, os policiais identificaram o modelo operacional dos criminosos. A análise dos materiais apreendidos revelou que a célula de Piracicaba é apenas uma engrenagem da organização investigada. A estrutura criminosa atua de forma interconectada, multiplicando plataformas e influenciadores.
As investigações prosseguem para identificar o fluxo financeiro da organização e os beneficiários finais da lavagem de dinheiro. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo na Deic de Piracicaba.