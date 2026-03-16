A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) emitiu uma nota oficial para desmentir informações sobre a suspensão do sistema de pedágio eletrônico, conhecido como Free Flow. O órgão reiterou, na última sexta-feira (13), que o sistema segue em vigor e que o pagamento da tarifa continua sendo obrigatório para todos os motoristas.

A confusão surgiu devido a uma proposta em análise no Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que estuda prorrogar até dezembro de 2026, o prazo para a integração entre as concessionárias e as bases de dados federais, mas não houve cancelamento de cobranças nem anistia para multas por evasão.

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