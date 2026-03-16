A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) emitiu uma nota oficial para desmentir informações sobre a suspensão do sistema de pedágio eletrônico, conhecido como Free Flow. O órgão reiterou, na última sexta-feira (13), que o sistema segue em vigor e que o pagamento da tarifa continua sendo obrigatório para todos os motoristas.
A confusão surgiu devido a uma proposta em análise no Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que estuda prorrogar até dezembro de 2026, o prazo para a integração entre as concessionárias e as bases de dados federais, mas não houve cancelamento de cobranças nem anistia para multas por evasão.
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Ajuste técnico
Segundo a ANTT, essa medida em avaliação é estritamente operacional. O objetivo é garantir que os sistemas de identificação de veículos e de processamento de infrações estejam sincronizados em todo o país.
O pagamento permanece obrigatório e os ajustes regulatórios têm caráter técnico, voltados ao aperfeiçoamento da experiência do usuário. O sistema visa acabar com as filas em praças de pedágio e permitir uma cobrança mais justa, proporcional ao trecho percorrido.
Atenção
Ao passar pelos pórticos sem tag, o motorista deve realizar o pagamento pelos canais oficiais da concessionária dentro do prazo estabelecido. A infração por evasão de pedágio continua prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Não há suspensão de penalidades. A orientação do Governo Federal é que os condutores mantenham a regularidade dos pagamentos para evitar a aplicação de multas enquanto a integração sistêmica é finalizada.