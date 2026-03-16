Um hotel de luxo em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, cuja diária pode chegar a R$ 7,9 mil, está entre os bens atribuídos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e preso pela Polícia Federal.
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O Botanique Hotel Experience é referência de luxo em Campos do Jordão e por receber hóspedes famosos, como jogadores de futebol e artistas.
O imóvel é citado em reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre a Prime You, empresa de compartilhamento de aeronaves, barcos, imóveis e carros que é a administradora de diversas propriedades atribuídas a Vorcaro.
Entre os bens, estão mansões de Brasília e de Trancoso (BA), o Botanique Hotel Experience, em Campos do Jordão, e um jato G700, vendido à Flexjet.
Segundo a reportagem, Vorcaro era um dos sócios diretos da Prime You até setembro de 2025. Sua participação foi vendida para o fundo MM1010, administrado pela Trustee, que atuava como prestadora de serviços para o Banco Master e aparece em diferentes investigações ligadas ao ex-banqueiro, além de ser alvo da operação Carbono Oculto, por suspeita de operar com recursos de alvos ligados ao PCC.
A empresa de compartilhamento de itens de luxo também tinha como acionista até setembro Maurício Quadrado, que foi sócio do Master.
Na campanha eleitoral de 2022, um jato da companhia foi utilizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no segundo turno das eleições. A aeronave do modelo EMB-505 passou por todas as capitais nordestinas e por cidades do interior de Minas Gerais entre os dias 20 e 28 de outubro.
Um outro jato, o G700, foi vendido este ano para a empresa americana de compartilhamento de aeronaves Flexjet. A operação foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha.
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Hotel de Campos
Depois da prisão do banqueiro, a primeira em novembro e a segunda neste mês, o Botanique também foi colocado à venda, conforme noticiado pela colunista Malu Gaspar, de O Globo, e confirmado pela Folha.
Segundo Andrea Sano Alencar, sócia do Efcan Advogados, isso contraria a regulação, já que Vorcaro não pode vender ou movimentar bens, pois está sob indisponibilidade patrimonial decretada pelo Banco Central.
Procurado, o Banco Central não se manifestou. A defesa de Vorcaro disse que não iria comentar.
A operação do hotel Botanique, até o momento, segue normal. Questionados pela Folha, funcionários disseram estar recebendo em dia. Também afirmam que Vorcaro não é dono do hotel, e sim a Prime You.
"Os funcionários não conhecem os detalhes da operação. Muitos entendem que o gestor é o dono. Isso ocorre também com outros ativos", disse a Prime You.
A empresa também gere a casa de Vorcaro em Campos do Jordão. Chamada de Villa Pix, o imóvel faz parte da área de 2 milhões de metros quadrados do Botanique. Ambos os imóveis compartilham, inclusive, o mesmo heliponto.
Compra em 2020
O hotel e a casa foram adquiridos pelo banqueiro em novembro de 2020 por R$ 100 milhões, segundo contrato enviado pela Polícia Federal à CPI do INSS.
Os vendedores foram os empresários Ricardo Semler e Fernanda Semler, e o pagamento foi combinado em parcelas. Na entrada, foram R$ 33 milhões, sendo 20% (R$ 6,6 milhões) de sinal. O restante seria pago até 2028, com correções anuais de 11%, com possibilidade de antecipação.
O negócio também envolvia royalties de futuros empreendimentos imobiliários na área, por considerar que o hotel e a casa estavam sendo vendidos a um preço abaixo do mercado.
Procurados, Ricardo e Fernanda Semler não se manifestaram.
Em conversa de texto com sua namorada, Martha Graeff, Vorcaro menciona diversas estadias na casa de Campos do Jordão e jantares e passeios no Botanique.
Pós-luxo e famosos
O hotel é um exemplar do chamado pós-luxo, fino, elegante, sem extravagâncias e exaltando a natureza. Ele é exclusivo, com apenas 20 apartamentos para casais – são 13 chalés e 7 quartos no prédio principal.
As diárias variam entre R$ 3.840 a R$ 7.930, dependendo da acomodação, do dia da semana e da demanda. No bar, há diversas bebidas importadas, como o uísque Macallan, o preferido de Vorcaro.
Há também um restaurante que pode ser frequentado por quem não está hospedado no Botanique. Chamado de Mina, ele é atualmente comandado pelo chef Cesar Scolari, finalista do reality show culinário da Record Top Chef Brasil, de 2020.
Os hóspedes também são, muitas vezes, pessoas conhecidas. Segundo funcionários, o hotel recebe diversos jogadores de futebol e artistas, citando nomes como Tiago Iorc e Ana Hickmann.
Outra curiosidade do Botanique é a restrição a crianças. Menores de 15 anos podem frequentar o hotel apenas no verão, de dezembro a fevereiro.
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo