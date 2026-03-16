Um hotel de luxo em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, cuja diária pode chegar a R$ 7,9 mil, está entre os bens atribuídos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e preso pela Polícia Federal.

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O Botanique Hotel Experience é referência de luxo em Campos do Jordão e por receber hóspedes famosos, como jogadores de futebol e artistas.