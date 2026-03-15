O processo seletivo aberto pela Funcabes em Taubaté neste ano tem 741 vagas imediatas e cadastro reserva para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da cidade, com inscrições pela internet entre 23 de março e 5 de abril, salários de R$ 2 mil a R$ 4,4 mil e vale-alimentação de R$ 500 para todos os cargos.
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A seleção foi publicada pela Funcabes em parceria com a Prefeitura de Taubaté para contratação de profissionais pelo regime CLT. Segundo o edital, o contrato terá prazo de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Há oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, além de cadastro reserva em parte das funções.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da EPTS (clique aqui), banca organizadora do certame. O prazo começa em 23 de março e termina às 23h59 de 5 de abril. As taxas de inscrição variam de R$ 35 a R$ 85, conforme o cargo. Isenção da taxa pode ser solicitada entre 9h de 24 de março e 17h de 25 de março.
Há vagas para candidatos com ensino fundamental, ensino médio e ensino superior completo. No comunicado da Prefeitura, a seleção é resumida em 27 cargos.
A prova objetiva está prevista para 3 de maio de 2026, em Taubaté, no período da tarde. O edital de convocação com horários e locais deve sair em 27 de abril. Para o cargo de Assistente Intérprete de Libras, haverá ainda prova prática, prevista para 7 de junho, com convocação em 1º de junho.
O edital também informa que, se o candidato fizer mais de uma inscrição efetivada, deverá optar por apenas uma delas na data da prova objetiva. Quem concorrer às vagas ligadas à inclusão e Libras deve observar com atenção a retificação dos requisitos publicada pela organizadora.
Acesse o edital (clique aqui) e veja a relação dos cargos, vagas e salários.