O processo seletivo aberto pela Funcabes em Taubaté neste ano tem 741 vagas imediatas e cadastro reserva para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da cidade, com inscrições pela internet entre 23 de março e 5 de abril, salários de R$ 2 mil a R$ 4,4 mil e vale-alimentação de R$ 500 para todos os cargos.

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A seleção foi publicada pela Funcabes em parceria com a Prefeitura de Taubaté para contratação de profissionais pelo regime CLT. Segundo o edital, o contrato terá prazo de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Há oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, além de cadastro reserva em parte das funções.