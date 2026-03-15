A vitória do São José por 2 a 1 sobre o Sertãozinho, fora de casa, na noite deste sábado (14) foi a primeira no quadrangular da segunda fase da Série A-2. No entanto, o resultado também aponta outra marca: a de seis vitórias consecutivas fora de casa na competição estadual.
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Desde a derrota por 2 a 1 para o Osasco Sporting, no dia 21 de janeiro, na Grande São Paulo, a Águia do Vale não sabe o que é perder pontos como visitante. Então, desde a estreia do técnico Jorge Castilho, na sexta rodada, o São José fez seis jogos como visitante. E venceu todos eles.
Tudo começou no dia 28 de janeiro, quando venceu o São Bento por 1 a 0, em Sorocaba, em um jogo tenso, quando a Águia ainda estava na parte de baixo da tabela. Depois, vieram os triunfos contra o rival Taubaté, e depois contra XV de Piracicaba, Santo André e Votuporanguense, na primeira fase.
No jogo em Sertãozinho, assim como no Clássico do Vale, o São José conquistou a vitória com gol no último minuto. E mostra força para a sequência do campeonato.
Na prática, como visitante, a Águia tem aproveitamento até melhor. Sob comando do técnico Jorge Castilho, o time da região ficou dez jogos sem perder. A invencibilidade no período caiu contra o próprio Sertãozinho, no sábado anterior, no Martins Pereira, quando levou 2 a 1 em jogo onde já estava classificado matematicamente.
Agora, o São José volta a campo na quarta-feira (18), a partir das 20h, quando recebe o Juventus, na segunda rodada da competição.
A seguir, veja a sequência vitoriosa fora de casa da Águia na Série A-2:
- 28/1 - São Bento 0x1 São José
- 6/2 - Taubaté 1x2 São José
- 11/2 - XV de Piracicaba 0x3 São José
- 22/2 - Santo André 0x3 São José
- 28/2 - Votuporanguense 1x2 São José
- 15/3 - Sertãozinho 1x2 São José