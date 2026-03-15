A vitória do São José por 2 a 1 sobre o Sertãozinho, fora de casa, na noite deste sábado (14) foi a primeira no quadrangular da segunda fase da Série A-2. No entanto, o resultado também aponta outra marca: a de seis vitórias consecutivas fora de casa na competição estadual.

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Desde a derrota por 2 a 1 para o Osasco Sporting, no dia 21 de janeiro, na Grande São Paulo, a Águia do Vale não sabe o que é perder pontos como visitante. Então, desde a estreia do técnico Jorge Castilho, na sexta rodada, o São José fez seis jogos como visitante. E venceu todos eles.