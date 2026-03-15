Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15) em Cruzeiro, cidade com a terceira maior taxa de homicídios de São Paulo. A vítima foi identificada como Diogo Márcio Geraldo Amorim, morador do bairro Itagaçaba.

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Segundo informações, o homicídio foi registrado na rua Vereador Aurélio Garces Novaes, em praça localizada atrás do posto de saúde, no bairro Itagaçaba, por volta de 1h.