Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15) em Cruzeiro, cidade com a terceira maior taxa de homicídios de São Paulo. A vítima foi identificada como Diogo Márcio Geraldo Amorim, morador do bairro Itagaçaba.
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Segundo informações, o homicídio foi registrado na rua Vereador Aurélio Garces Novaes, em praça localizada atrás do posto de saúde, no bairro Itagaçaba, por volta de 1h.
De acordo com relatos de moradores, populares ouviram disparos de arma de fogo e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram o homem caído na praça.
Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Este é o segundo homicídio registrado em Cruzeiro no ano de 2026.
Na noite de sábado (14), uma tentativa de homicídio foi registrada em Cruzeiro. O caso aconteceu por volta das 19h30, na rua Luís Romaneli, no bairro Vila Regina Célia.
Segundo informações, uma pessoa foi vítima de tentativa de homicídio e acabou sendo baleada. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cruzeiro, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.
Ambos os casos de violência deverão ser investigados pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) para esclarecer as circunstâncias dos crimes e identificar os responsáveis.