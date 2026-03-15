Uma mulher de 51 anos teve queimaduras de segundo grau no braço direito após uma casa ser atingida por um incêndio. O fogo atingiu um dos quartos da residência, que fica no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.

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A Estação de Bombeiros da cidade foi acionada às 17h47 desse sábado (14) para ocorrência de incêndio em residência.