15 de março de 2026
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FOGO EM RESIDÊNCIA

Mulher fica queimada em incêndio dentro de casa em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Incêndio atingiu um quarto da residência
Incêndio atingiu um quarto da residência

Uma mulher de 51 anos teve queimaduras de segundo grau no braço direito após uma casa ser atingida por um incêndio. O fogo atingiu um dos quartos da residência, que fica no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.

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A Estação de Bombeiros da cidade foi acionada às 17h47 desse sábado (14) para ocorrência de incêndio em residência.

No local, a guarnição constatou que o incêndio já havia sido controlado pelos moradores, permanecendo o fogo confinado em um dos quartos do imóvel, queimando aproximadamente 12 metros quadrados.

Segundo informações do proprietário, o incêndio teria iniciado após um menino com autismo, que se encontrava sozinho no quarto, atear fogo ao colchão.

O Corpo de Bombeiros realizou a extinção do foco, rescaldo e vistoria no imóvel, além de orientações ao responsável.

A mulher ferida foi transportada pela viatura do Samu para ser atendida no serviço médico de Caraguatatuba. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

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