Uma mulher de 51 anos teve queimaduras de segundo grau no braço direito após uma casa ser atingida por um incêndio. O fogo atingiu um dos quartos da residência, que fica no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.
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A Estação de Bombeiros da cidade foi acionada às 17h47 desse sábado (14) para ocorrência de incêndio em residência.
No local, a guarnição constatou que o incêndio já havia sido controlado pelos moradores, permanecendo o fogo confinado em um dos quartos do imóvel, queimando aproximadamente 12 metros quadrados.
Segundo informações do proprietário, o incêndio teria iniciado após um menino com autismo, que se encontrava sozinho no quarto, atear fogo ao colchão.
O Corpo de Bombeiros realizou a extinção do foco, rescaldo e vistoria no imóvel, além de orientações ao responsável.
A mulher ferida foi transportada pela viatura do Samu para ser atendida no serviço médico de Caraguatatuba. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.