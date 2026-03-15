15 de março de 2026
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Carro pega fogo em estrada do Litoral Norte e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Um carro pegou fogo em estrada de Caraguatatuba, na tarde de sábado (14), e mobilizou a ação do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

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O caso aconteceu por volta das 17h10, na avenida Rio Claro, no bairro Rio Claro, nas proximidades da Estrada do Rio Claro, sentido Poço das Antas.

No local, os bombeiros combateram as chamas de um veículo pegando fogo na via pública. A guarnição realizou rapidamente o combate às chamas, conseguindo controlar e extinguir o incêndio.

O proprietário do veículo foi devidamente orientado pela equipe. Após o atendimento, o local foi deixado em segurança.

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