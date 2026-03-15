Um carro pegou fogo em estrada de Caraguatatuba, na tarde de sábado (14), e mobilizou a ação do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

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O caso aconteceu por volta das 17h10, na avenida Rio Claro, no bairro Rio Claro, nas proximidades da Estrada do Rio Claro, sentido Poço das Antas.