Um adolescente de 17 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um local de difícil acesso nas proximidades da Praia Pedra da Freira, no bairro Ipiranga, em Caraguatatuba. O resgate ocorreu no sábado (14), por volta das 18h50.
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As guarnições dos bombeiros foram acionadas para prestar apoio à equipe do Samu.
No local, os bombeiros constataram que se tratava de um adolescente que se encontrava em uma área de difícil acesso. As equipes realizaram os procedimentos necessários para a retirada segura da vítima, que foi removida com sucesso do local.
Segundo avaliação da equipe do Samu, a vítima aparentava estar em estado de embriaguez. Após o resgate, o adolescente foi entregue à equipe do Samu, que o conduziu à UPA de Caraguatatuba para avaliação médica.