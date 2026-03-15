15 de março de 2026
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Jovem é resgatado em local de difícil acesso em praia da região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Resgate do adolescente pelo Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba
Resgate do adolescente pelo Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba

Um adolescente de 17 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um local de difícil acesso nas proximidades da Praia Pedra da Freira, no bairro Ipiranga, em Caraguatatuba. O resgate ocorreu no sábado (14), por volta das 18h50.

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As guarnições dos bombeiros foram acionadas para prestar apoio à equipe do Samu.

No local, os bombeiros constataram que se tratava de um adolescente que se encontrava em uma área de difícil acesso. As equipes realizaram os procedimentos necessários para a retirada segura da vítima, que foi removida com sucesso do local.

Segundo avaliação da equipe do Samu, a vítima aparentava estar em estado de embriaguez. Após o resgate, o adolescente foi entregue à equipe do Samu, que o conduziu à UPA de Caraguatatuba para avaliação médica.

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