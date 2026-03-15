Um adolescente de 17 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um local de difícil acesso nas proximidades da Praia Pedra da Freira, no bairro Ipiranga, em Caraguatatuba. O resgate ocorreu no sábado (14), por volta das 18h50.

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As guarnições dos bombeiros foram acionadas para prestar apoio à equipe do Samu.