O Consórcio Intermunicipal Três Rios anunciou a abertura de dois novos processos seletivos destinados a preencher 25 vagas imediatas em diversos cargos de níveis fundamental e médio.
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As oportunidades são para a cidade de Monteiro Lobato, com 17 vagas e salários que chegam a R$ 3.268,29. Há também oito oportunidades para Natividade da Serra, com vencimentos de até R$ 1.885,55. As contratações serão regidas pela CLT com prazo determinado de até 24 meses.
Vagas
Para Monteiro Lobato, no Processo Seletivo nº 02/2026, as oportunidades para o nível fundamental incompleto contemplam o cargo de auxiliar de serviços gerais, com cinco vagas e salário de R$ 1.621. Para quem tem nível fundamental completo, estão disponíveis cinco vagas para motorista (R$ 2.136,96), duas para vigilante (R$ 1.621) e uma para agente de trânsito (R$ 3.268,29). Interessados com nível médio completo podem concorrer a quatro vagas para auxiliar administrativo com remuneração de R$ 1.697
Em Natividade da Serra, o Processo Seletivo nº 03/2026 oferece cinco vagas para auxiliar de serviços gerais (R$ 1.621) e duas para pedreiro (R$ 1.822,70). Para candidatos com nível fundamental incompleto e uma vaga de nível médio ou técnico completo para eletricista com salário de R$ 1.885,55.
Requisitos
Para participar, os candidatos devem possuir a escolaridade exigida e, em casos específicos, requisitos como CNH compatível, conhecimentos de informática ou curso técnico na área.
Além disso, é necessário ter idade mínima de 18 anos na data da posse, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e possuir aptidão física e mental para a função.
Confira os requisitos do edital de Monteiro Lobato clicando aqui e o de Natividade da Serra clicando aqui.
Benefícios e inscrições
Os benefícios e cargas horárias variam conforme o cargo, com jornadas de 40 a 44 horas semanais.
As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Aplicativa, até 27 de março de 2026, com pagamento da taxa de inscrição de R$ 25 para todos os cargos.
Haverá a aplicação de prova objetiva de múltipla escolha, prevista para 12 de abril de 2026.
Para os cargos de motorista, pedreiro e eletricista, haverá também uma prova prática e para o cargo de vigilante, será aplicado um teste de aptidão física.