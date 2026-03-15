O Consórcio Intermunicipal Três Rios anunciou a abertura de dois novos processos seletivos destinados a preencher 25 vagas imediatas em diversos cargos de níveis fundamental e médio.

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As oportunidades são para a cidade de Monteiro Lobato, com 17 vagas e salários que chegam a R$ 3.268,29. Há também oito oportunidades para Natividade da Serra, com vencimentos de até R$ 1.885,55. As contratações serão regidas pela CLT com prazo determinado de até 24 meses.

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