O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 306 vagas de emprego nessa segunda-feira (16). As oportunidades de trabalho são para candidatos de diferentes perfis e níveis de escolaridade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O destaque é para a função de operador de telemarketing, com 130 oportunidades. Ainda há outras 20 vagas da mesma função exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência).