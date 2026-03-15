15 de março de 2026
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OPORTUNIDADES

Procura emprego? PAT de São José abre 306 vagas na segunda; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
PAT atende na Praça Afonso Pena, 175, no Centro de São José
PAT atende na Praça Afonso Pena, 175, no Centro de São José

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 306 vagas de emprego nessa segunda-feira (16). As oportunidades de trabalho são para candidatos de diferentes perfis e níveis de escolaridade.

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O destaque é para a função de operador de telemarketing, com 130 oportunidades. Ainda há outras 20 vagas da mesma função exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência).

Outras funções com número significativo de postos são auxiliar de limpeza, 25 vagas, pedreiro (17),  ajudante de obras (15), tratorista de roçadeira (15), controlador de acesso (12) e repositor de mercadorias, 11 vagas.

A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (veja aqui).

O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, Centro.

Importante

Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.

Antes de comparecer ao PAT, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.

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