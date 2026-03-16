A fábrica da Yakult Brasil, localizada em Lorena, anunciou a abertura de seu programa de visitas monitoradas. A iniciativa, que une ciência e educação, é voltada às famílias, grupos escolares e turistas interessados em conhecer os bastidores da indústria alimentícia.

O programa de visitas busca não apenas mostrar a tecnologia por trás do produto, mas também promover conceitos de saúde e nutrição para o público de todas as idades.

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Ciência dos Probióticos