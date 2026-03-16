A fábrica da Yakult Brasil, localizada em Lorena, anunciou a abertura de seu programa de visitas monitoradas. A iniciativa, que une ciência e educação, é voltada às famílias, grupos escolares e turistas interessados em conhecer os bastidores da indústria alimentícia.
O programa de visitas busca não apenas mostrar a tecnologia por trás do produto, mas também promover conceitos de saúde e nutrição para o público de todas as idades.
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Ciência dos Probióticos
O passeio, com duração aproximada de 1h30, oferece uma visão detalhada de todo o processo produtivo do famoso leite fermentado. Os visitantes podem acompanhar desde a preparação inicial do leite e o processo de fermentação com o Lactobacillus casei Shirota até a fabricação dos frasquinhos, o envase, o armazenamento e a logística de transporte.
Informações e Agendamento
A experiência é 100% gratuita, mas exige agendamento prévio devido à alta procura. Os grupos são recebidos de segunda à sexta-feira (exceto feriados) divididos em duas turmas às 9h30 ou 13h30.
O agendamento deve ser realizado pelo telefone (12)99728-2036 e a idade mínima permitida é de 7 anos.
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