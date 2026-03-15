15 de março de 2026
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NOVO RUMO

Programa resgata 176 pessoas em situação vulnerável em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMP
Programa Novo Rumo em Pindamonhangaba
Programa Novo Rumo em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou os resultados parciais de 2026 do Programa Novo Rumo, iniciativa de abordagem humanizada que visa oferecer dignidade e oportunidade de recomeço às pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

Os resultados são fruto e um trabalho conjunto entre Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Saúde e instituições parceiras.

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Resultados

Nos primeiros meses do ano, as ações resultaram em:

  • 176 atendimentos sociais realizados, sendo 27 de imigrantes
  • 133 pessoas abordadas pelas equipes
  • 112 pessoas encaminhadas para serviços socioassistenciais (Cras/Creas, benefícios eventuais, Cadastro Único e casa de passagem)
  • 105 encaminhamentos para o Cadastro Único
  • Mais de 60 pessoas aceitaram o acolhimento institucional
  • 10 pessoas encaminhadas para serviços de saúde

Funcionamento

As frentes de atuação do programa estão concentradas na região central, incluindo a Praça Monsenhor Marcondes, o entorno do Mercado Municipal, a Praça Barão do Rio Branco e o distrito de Moreira César.

O programa oferece uma rede de apoio completa que vai desde o acolhimento em casas de passagem e auxílio-aluguel, tratamentos de saúde, apoio com foco em saúde mental e passagens para o retorno ao município de origem.

Histórico

Em 2025, o Programa Novo Rumo já havia realizado 223 buscas ativas. As buscas resultaram em 124 acompanhamentos familiares particularizados e 905 atendimentos socioassistenciais individualizados.

A gestão municipal reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso do projeto. Ao notar alguém em situação de vulnerabilidade, o cidadão deve informar as equipes de Abordagem Social.

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