A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou os resultados parciais de 2026 do Programa Novo Rumo, iniciativa de abordagem humanizada que visa oferecer dignidade e oportunidade de recomeço às pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.
Os resultados são fruto e um trabalho conjunto entre Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Saúde e instituições parceiras.
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Resultados
Nos primeiros meses do ano, as ações resultaram em:
- 176 atendimentos sociais realizados, sendo 27 de imigrantes
- 133 pessoas abordadas pelas equipes
- 112 pessoas encaminhadas para serviços socioassistenciais (Cras/Creas, benefícios eventuais, Cadastro Único e casa de passagem)
- 105 encaminhamentos para o Cadastro Único
- Mais de 60 pessoas aceitaram o acolhimento institucional
- 10 pessoas encaminhadas para serviços de saúde
Funcionamento
As frentes de atuação do programa estão concentradas na região central, incluindo a Praça Monsenhor Marcondes, o entorno do Mercado Municipal, a Praça Barão do Rio Branco e o distrito de Moreira César.
O programa oferece uma rede de apoio completa que vai desde o acolhimento em casas de passagem e auxílio-aluguel, tratamentos de saúde, apoio com foco em saúde mental e passagens para o retorno ao município de origem.
Histórico
Em 2025, o Programa Novo Rumo já havia realizado 223 buscas ativas. As buscas resultaram em 124 acompanhamentos familiares particularizados e 905 atendimentos socioassistenciais individualizados.
A gestão municipal reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso do projeto. Ao notar alguém em situação de vulnerabilidade, o cidadão deve informar as equipes de Abordagem Social.