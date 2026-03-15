A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou os resultados parciais de 2026 do Programa Novo Rumo, iniciativa de abordagem humanizada que visa oferecer dignidade e oportunidade de recomeço às pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

Os resultados são fruto e um trabalho conjunto entre Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Saúde e instituições parceiras.

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Resultados