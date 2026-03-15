15 de março de 2026
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OPERAÇÃO NO VALE

Em 8 horas, PM prende 14, apreende 2,8 kg de drogas e R$ 15 mil

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Luyse Camargo/OVALE
Polícia ocupou 66 pontos estratégicos para operação no Vale
Polícia ocupou 66 pontos estratégicos para operação no Vale

A Operação "Impacto Divisas" , deflagrada pela Polícia Militar por meio do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1) , em São José dos Campos e áreas do Vale do Paraíba, resultou em 14 prisões e apreensões de drogas e dinheiro.

A ação, ocorrida na última quinta-feira (12), com duração de oito horas, entre 15h e 23h, tinha o objetivo de intensificar ações para reduzir indicadores criminais por meio de prisão de criminosos, apreensão de ilícitos e aumento da presença policial para ampliar a segurança da população.

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Prisões e apreensões

Com a força-tarefa concentrada nas áreas do 1º, 41º e 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a operação resultou em 14 prisões, sendo oito em flagrante e seis de procurados pela Justiça. Sete ocorrências de tráfico de drogas foram registradas, com apreensão de 2,842 kg de entorpecentes, sendo:

  •  0,924 kg de maconha
  •  0,868 kg de cocaína
  •  0,222 kg de crack
  • 0,828 kg de outras drogas.

Além dos ilícitos, foram apreendidos R$ 14.936 em espécie.

Abordagens veiculares

Os policiais ocuparam 66 pontos de visibilidade estratégica espalhados pela área de cobertura.

Durante as atividades, 161 veículos foram abordados e os condutores fiscalizados. Nessas abordagens foram confeccionados 115 autos de infração. Também foram vistoriadas 46 motocicletas.

A ação também reforçou a cooperação integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. O Comando de Policiamento do Interior 1 reiterou o compromisso com a segurança de toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

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