A Operação "Impacto Divisas" , deflagrada pela Polícia Militar por meio do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1) , em São José dos Campos e áreas do Vale do Paraíba, resultou em 14 prisões e apreensões de drogas e dinheiro.

A ação, ocorrida na última quinta-feira (12), com duração de oito horas, entre 15h e 23h, tinha o objetivo de intensificar ações para reduzir indicadores criminais por meio de prisão de criminosos, apreensão de ilícitos e aumento da presença policial para ampliar a segurança da população.

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Prisões e apreensões