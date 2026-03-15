O Santuário Nacional de Aparecida recebe 35 mil mulheres na 13ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres, que começou na sexta-feira (13) e segue até este domingo (15), com a missa de envio, às 8h. Juntas, elas rezaram a oração do Terço e a Consagração a Nossa Senhora Aparecida, em volta do Altar Central.

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Na noite de sexta (13), foi realizada a missa de abertura da romaria. O evento, que reúne romeiras de todo o Brasil, propõe nesta edição refletir o tema “Vivemos em família a alegria do amor”.