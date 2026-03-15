Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no CDHU do bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.
A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (13) e resultou na apreensão de 218 porções de entorpecentes.
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Ocorrência
Durante patrulhamento de Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) pelo Parque do Sol, local conhecido por atividades de tráfico, a equipe abordou um suspeito e, em busca pessoal, encontrou:
- 123 porções de droga sintética K2
- 53 porções de crack
- 24 porções de cocaína
- 16 porções de maconha
- 2 porções de haxixe
- R$ 43 em dinheiro
- Um aparelho celular
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem que foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.