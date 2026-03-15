Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no CDHU do bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.

A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (13) e resultou na apreensão de 218 porções de entorpecentes.

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