15 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Operação em CDHU de Guará resulta em prisão e apreensão de drogas

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no CDHU do bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.

A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (13) e resultou na apreensão de 218 porções de entorpecentes.

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Ocorrência

Durante patrulhamento de Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) pelo Parque do Sol, local conhecido por atividades de tráfico, a equipe abordou um suspeito e, em busca pessoal, encontrou:

  • 123 porções de droga sintética K2
  • 53 porções de crack
  • 24 porções de cocaína
  • 16 porções de maconha
  • 2 porções de haxixe
  • R$ 43 em dinheiro
  • Um aparelho celular

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem que foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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