Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam uma pistola durante patrulhamento da Operação Impacto Letalidade em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu na madrugada de sábado (14), quando a equipe abordou o suspeito. Com ele, os policiais encontraram uma pistola de marca Walman, calibre .635, com numeração suprimida e ainda um rádio comunicador.

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