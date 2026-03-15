15 de março de 2026
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IMPACTO LETALIDADE

PM prende suspeito armado durante operação em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Pistola Walman apreendida em Guaratinguetá
Pistola Walman apreendida em Guaratinguetá

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam uma pistola durante patrulhamento da Operação Impacto Letalidade em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu na madrugada de sábado (14), quando a equipe abordou o suspeito. Com ele, os policiais encontraram uma pistola de marca Walman, calibre .635, com numeração suprimida e ainda um rádio comunicador.

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Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido.

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