Um homem foi preso conduzindo um Fiat Punto produto de furto, no bairro Jardim Minas Gerais, região norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na sexta-feira (13), por volta das 17h45, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.

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