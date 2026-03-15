15 de março de 2026
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CARRO DUBLÊ

Fiat Punto furtado em Mogi é recuperado em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Veículo foi recuperado em ação do 3º Baep
Veículo foi recuperado em ação do 3º Baep

Um homem foi preso conduzindo um Fiat Punto produto de furto, no bairro Jardim Minas Gerais, região norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na sexta-feira (13), por volta das 17h45, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.

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Durante a verificação, a equipe constatou que o veículo era produto de furto, registrado em 19 de dezembro de 2025, na cidade de Mogi das Cruzes (SP).

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos. O suspeito permaneceu preso e o carro foi apreendido.

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