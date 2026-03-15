Um homem foi preso conduzindo um Fiat Punto produto de furto, no bairro Jardim Minas Gerais, região norte de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na sexta-feira (13), por volta das 17h45, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito.
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Durante a verificação, a equipe constatou que o veículo era produto de furto, registrado em 19 de dezembro de 2025, na cidade de Mogi das Cruzes (SP).
A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos. O suspeito permaneceu preso e o carro foi apreendido.